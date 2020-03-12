Путин присвоил почетные звания певице Пелагее и продюсеру Аксюте

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания нескольким деятелям искусства и культуры. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Певица Пелагея, оперная певица из Татарстана Аида Гарифуллина и артисты балета Мариинского театра Алина Авсаджанашвили, Екатерина Кондаурова и Владимир Шкляров получили звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ «Первого канала» Юрий Аксюта получил почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». Президент отметил его большой вклад в развитие отечественной культуры.

В конце февраля Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени певца Юрия Антонова и двух актрис московского Малого театра — Ирину Муравьеву и Лилию Юдину. Кроме того, тот же орден II степени получил художественный руководитель столичного театра «Ромэн» Николай Сличенко.