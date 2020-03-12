МТС увеличила чистую прибыль в 8 раз

Фото: Алексей Бычков / Global Look Press

Чистая прибыль МТС в 2019 году увеличилась в восемь раз по сравнению с показателем 2018 года и составила 54,2 млрд руб., передает корреспондент РБК с мероприятия компании. Как пояснил президент МТС Алексей Корня, на чистую прибыль повлияли «уверенный рост потребления сервисов», а также отсутствие сверхжесткой конкуренции на рынке.

Выручка МТС в прошлом году выросла на 5,5%, до 476 млрд руб. c учетом деконсолидации результатов бывшей «дочки» «МТС Украина». Скорректированный показатель OIBDA увеличился на 2,8%, до 210 млрд руб. На динамику OIBDA повлиял рост пользования передачей данных, финансовыми, облачными сервисами, «интернетом вещей», а также системной интеграции.

Капитальные затраты в прошлом году достигли 91,5 млрд руб.

На 31 декабря абонентская база МТС составила 86,9 млн клиентов, из них в России — 79,1 млн (плюс 1,4% по сравнению с 2018 года).

По итогам 2020 года компания прогнозирует рост выручки на 3%, показатель OIBDA и капитальные затраты сохранятся на уровне 2019 года. Капитальные затраты компания также планирует оставить на уровне 90 млрд руб. По словам Алексея Корни, в компании не ожидают падения доходов даже в случае надвигающегося кризиса, так как по опыту кризисов 1998 и 2008 годов потребители отказываются от услуг мобильного оператора в последнюю очередь.