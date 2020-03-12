В Бурятии четверо человек погибли при пожаре в жилом доме

Вечером 11 марта в Бурятии произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Инцидент произошел в столице республики Улан-Удэ. Вызов пожарным поступил в 21:26 по местному времени (16:26 мск) — загорелась квартира на первом этаже двухэтажного жилого дома.

Прибывшие на место пожарные спасли семерых человек, в том числе пятерых детей, со второго этажа здания. еще десять жильцов эвакуировались самостоятельно.

Общая площадь пожара составила 9 кв. м. Погибли четыре человека — они отравились продуктами горения.

По словам начальника отдела дознания и административной практики республиканского ГУ МЧС России Евгения Попова, сейчас эксперты рассматривают две основные версии возникновения пожара. Первая — возгорание случилось из-за аварийной работы электрооборудования. Вторая версия — курение в состоянии алкогольного опьянения.