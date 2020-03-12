Для урегулирования ситуации в Донбассе создали консультативный совет

В рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в Донбассе создан консультативный совет по политическим вопросам. Об этом сообщил офис украинского президента Владимира Зеленского в своем официальном Telegram-канале.

Как говорится в сообщении, совет был создан после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии. Новый орган будет курировать выполнение договоренностей, достигнутых после саммита «нормандской четверки».

Ранее Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который принимал участие во встрече ТКГ в минске 11 марта, сообщил, что для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины будет создан новый механизм.

По его словам, это позволит обеспечить прямой диалог между Киевом и представителями непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Козак добавил, что на предстоящей 25 марта очередной встрече ТКГ новый формат взаимодействия должен быть утвержден окончательно.

Кроме того, в Минске сторонам удалось договориться об обмене удерживаемыми лицами и разведении войск на линии соприкосновения. Эти условия Москва называла необходимыми для нового саммита в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия).