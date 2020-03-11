В театре Моссовета ответили на сообщения о госпитализации Талызиной

Валентина Талызина (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина находится в одном из реабилитационно-оздоровительных комплексов Подмосковья. Об этом РБК сообщили в пресс-службе театра Моссовета.

«Ничего с ней не случилось, жива-здорова, легла немного поправить здоровье», — уточнили в ведомстве.

Ранее 11 марта РЕН ТВ сообщал, что 85-летняя актриса легла в больницу для прохождения курса реабилитации. По данным телеканала, Талызина не оправилась до конца от инсульта, перенесенного в 2019 году.

Советская и российская актриса Валентина Талызина известна по ролям в фильмах «Большая перемена», «Зигзаг удачи», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Уроки французского» и «Гостья из будущего». Актриса работает в столичном театре им. Моссовета.