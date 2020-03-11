В Мексике более 40 человек пострадали при столкновении двух поездов метро

Фото: CruzRoja_CDMX / Twitter

В столице Мексики столкнулись два состава метрополитена, известно об одном погибшем и 41 пострадавшем. Об этом сообщила мэр Мехико Клаудиа Шеинбаум на своей странице в Twitter.

По ее словам, 21 человеку оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Шеинбаум добавила, что жизням пострадавших ничего не угрожает, у них травмы легкой или средней степени тяжести.

Трагедия произошла на станции Такубайя около 23:30 во вторник, 10 марта (08:30 среды мск). По информации CNN en Español, среди пострадавших водители обоих поездов.

Как уточнила глава города, точные причины трагедии будут установлены после заключения экспертов.

Руководство метрополитена Мехико в Twitter сообщило о закрытии участка от станции «Обсерватория» до станции «Чапультепек» линии 1, где произошел инцидент, на ремонтные работы. Гражданам предложили воспользоваться бесплатными автобусами.