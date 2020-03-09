В Совфеде пообещали проиндексировать пенсии даже при падении рубля

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Государство проиндексирует социальные выплаты и пенсии, несмотря на то что российская валюта подешевела, заявила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«Социальные обязательства перед гражданами будут выполнены, в этом можно не сомневаться. То, что планируется закрепить в Конституции — индексация социальных выплат и пенсий, — будет выполнено», — сказала она.

Ее комментарий последовал за тем, как нефтяные котировки обвалились (а российский рубль подешевел в моменте до отметки 75 руб./доллар) в результате того, что члены ОПЕК+ не смогли договориться продолжить сделку по сокращению добычи.

Президент Владимир Путин предложил в рамках поправках к Конституции прописать в Основном законе, что государство постоянно индексирует пенсии (позднее он уточнил: не реже одного раза в год).