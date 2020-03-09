Контейнер с сотней мертвых собак и кошек обнаружили в Якутске

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Глава Якутии Айсен Николаев распорядился провести проверку, после того как в столице республики в одном из центров передержки обнаружился контейнер с большим количеством мертвых кошек и собак. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главы Республики Саха.

«Айсен Николаев поручил провести проверку после обнаружения большого количества мертвых животных в одном из пунктов передержки в Якутске», — заявили РБК в пресс-службе главы республики.

По предварительной информации, умершие животные содержались в том пункте передержки, в котором их обнаружили.

Департамент ветеринарии Якутии сообщает, что в контейнере, который вскрыли зоозащитники, находилось более 100 туш животных, погибших на улицах города в результате наезда автомашин и от болезней, а также усыпленных по согласию хозяев в связи с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или неизлечимыми последствиями острой травмы, которые были подготовлены к утилизации.