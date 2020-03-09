СМИ сообщили о возвращении вылетевшего в Ростов-на-Дону самолета в Москву

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Пассажирский самолет SSJ-100, следовавший по маршруту Москва — Ростов-на-Дону, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

О посадке самолета также сообщает «Интерфакс» По данным агентсва, причиной экстренной посадки стало срабатывание датчика неисправности второго двигателя.

SSJ-100 вылетел около 11:00 из Шереметьево. После срабатывания датчика экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета и около полутора часов вырабатывал топливо, чтобы произвести посадку. По данным источника ТАСС, посадка прошла благополучно, пострадавших нет. Пассажиров направят в Ростов-на-Дону другим бортом SSJ-100.

В пресс-службе Шереметьево РБК посоветовали обратиться за комментарием в авиакомпанию. РБК направил запрос в «Аэрофлот».

Ранее из-за срабатывания датчика технической неисправности вернулся в аэропорт самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Москву. На борту находилось 103 человека. Пассажиров отправили в пункт назначения резервным бортом.