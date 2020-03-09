Эксперты зафиксировали сокращение экспорта оружия из России

За последние пять лет Россия сохранила второе место среди крупнейших продавцов оружия, однако сократила экспорт вооружения на 18% из-за падения поставок в Индию, следует из доклада SIPRI

США, Россия, Франция, Германия и Китай являются мировыми лидерами по экспорту оружия, следует из доклада (*pdf) Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Однако за прошедшие пять лет экспорт оружия из России сократился на 18%, а США и Франция, наоборот, укрепили свои позиции, заключили аналитики.

Так, за 2015–2019 годы Соединенные Штаты еще сильнее увеличили отрыв от других поставщиков оружия: экспорт вооружений из страны вырос на 23% по сравнению с прошлым периодом и составил 36% от мирового объема поставок. За последние пять лет, по данным SIPRI, США поставили оружие в 96 стран мира.

«В 2015–2019 годы половина американского экспорта приходилась на страны Ближнего Востока, 50% пришлось на Саудовскую Аравию. Кроме того, возрос спрос на американские военные самолеты в Европе, Австралии, Японии и на Тайване», — заявил старший научный сотрудник программы вооружений и военных расходов SIPRI Питер Веземан.