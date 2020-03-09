Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 67,52 (+1,33) Quote, 06 мар, 14:01
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 75,84 (+2,16) Quote, 06 мар, 14:01
СМИ сообщили о возвращении вылетевшего в Ростов-на-Дону самолета в Москву Общество, 13:59 Эксперты зафиксировали сокращение экспорта оружия из России Политика, 13:57 Вице-президент IIHF исключил перенос чемпионата мира по хоккею в Россию Спорт, 13:48 Глава китайской комиссии спрогнозировал сроки распространения вируса Общество, 13:11 Теннисный турнир в Индиан-Уэллсе отменили из-за коронавируса Спорт, 12:59 Эксперты спрогнозировали дальнейшее падение рубля и нефти Quote, 12:55 Минфин допустил паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке Финансы, 12:54 Акции Saudi Aramco упали на максимально допустимые 10% Бизнес, 12:50 Пьяный водитель сбил семью из пяти человек в Воронежской области Общество, 12:46 В ФНС перечислили самые популярные виды деятельности самозанятых Экономика, 12:44 Турция сообщила дату визита российской делегации на переговоры по Сирии Политика, 12:28 Бывший топ-менеджер российского «Ашана» заявил о коррупции в компании Бизнес, 12:22 Сборная Казахстана пропустит ЧМ по хоккею с мячом из-за коронавируса Спорт, 12:20 В Хартуме произошло покушение на премьер-министра Судана Политика, 12:18
Политика ,  
0 

Эксперты зафиксировали сокращение экспорта оружия из России

За последние пять лет Россия сохранила второе место среди крупнейших продавцов оружия, однако сократила экспорт вооружения на 18% из-за падения поставок в Индию, следует из доклада SIPRI

США, Россия, Франция, Германия и Китай являются мировыми лидерами по экспорту оружия, следует из доклада (*pdf) Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Однако за прошедшие пять лет экспорт оружия из России сократился на 18%, а США и Франция, наоборот, укрепили свои позиции, заключили аналитики.

Так, за 2015–2019 годы Соединенные Штаты еще сильнее увеличили отрыв от других поставщиков оружия: экспорт вооружений из страны вырос на 23% по сравнению с прошлым периодом и составил 36% от мирового объема поставок. За последние пять лет, по данным SIPRI, США поставили оружие в 96 стран мира.

Секретный экспорт России составил более $55 млрд
Экономика

«В 2015–2019 годы половина американского экспорта приходилась на страны Ближнего Востока, 50% пришлось на Саудовскую Аравию. Кроме того, возрос спрос на американские военные самолеты в Европе, Австралии, Японии и на Тайване», — заявил старший научный сотрудник программы вооружений и военных расходов SIPRI Питер Веземан.

Объем экспорта России за тот же период заметно уменьшился, снизившись на 18%. Причиной стало снижение поставок в Индию. Другие европейские страны из пятерки лидеров по поставкам вооружения, как и США, увеличили оружейный экспорт. Так, объем французского экспорта (7,9% мирового) достиг пика с 1990 года и вырос по сравнению с прошлой пятилеткой на 72%, а объем поставок оружия из Германии увеличился на 17%, говорится в докладе. У Китая, замыкающего пятерку лидеров, число покупателей оружия увеличилось с 40 до 53. 

Кроме того, военные закупки наращивают страны Ближнего востока. В 2015–2019 импорт оружия в регионе увеличился на 61% и составил 35% мирового объема импорта вооружений. Крупнейшими импортерами оружия стали Саудовская Аравия и Индия. 

Согласно расчетам РБК на основе данных Федеральной таможенной службы, экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики, в том числе оружия, боеприпасов, военной техники, самолетов и природного газа, в 2019 году превысил $55 млрд. Крупнейшими импортерами российской оборонной продукции, по данным ФТС, оказались Египет, Алжир, Китай, Индия и США. При этом скрытый экспорт химических соединений, включая соединения изотопов, в Соединенные Штаты составил $645 млн.

Автор: Виктория Полякова
Теги: экспорт оружия, SIPRI, США
Материалы по теме
Минобороны отчиталось о доставке новых комплексов С-400 в Турцию
Политика
МИД анонсировал переправку 60 военных инструкторов и оружия в ЦАР
Политика
Россия поставила Армении оружие по кредитному договору на $200 млн
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter