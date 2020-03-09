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Политика ,  
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Турция сообщила дату визита российской делегации на переговоры по Сирии

Военная делегация из России посетит Турцию 10 марта для переговоров по ситуации в Идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

«Во вторник, 10 марта, в Анкаре начнется встреча с российской военной делегацией в соответствии с достигнутым в Москве меморандумом от 5 марта», — говорится в сообщении.

Министр обороны Турции Хулуси Акар ранее анонсировал, что «в начале недели» в Анкару прибудет делегация Минобороны России. По его словам, Россия и Турция начнут совместное патрулирование сирийской трассы М4 (Латакия — Алеппо) 15 марта.

В Москве 5 марта состоялись переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по урегулированию ситуации в Идлибе. В результате сторонам удалось договориться о введении режима прекращения огня в регионе с полуночи 6 марта, а также о создании безопасного коридора в 6 км к югу и северу от трассы М4.

Тем не менее, Турция оставила за собой право отвечать на действия сирийской правительственной армии.

Теги: Анкара, российская делегация, Минобороны России, Сирия, переговоры
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