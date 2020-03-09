В Хартуме произошло покушение на премьер-министра Судана

Фото: mekefe2 / Twitter

На премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука совершили покушение в столице страны Хартуме, сообщает Reuters со ссылкой на суданское государственное телевидение.

Политик выжил и сейчас находится в безопасном месте, передает агентство. Как сообщает Al Arabia, во время проезда кортежа главы правительства сработало взрывное устройство в припаркованном автомобиле.

Абдалла Хамдук занял пост премьер-министра Судана в августе 2019 года после военного переворота и отстранения от власти управлявшего страной 30 лет президента Омара аль-Башира.