Умер актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол

Питер и Дэвид Пол (Фото: Surge Productions Inc. )

Американский актер Дэвид Пол, который вместе со своим братом-близнецом Питером сыграл в фильме «Няньки», умер в возрасте 62 лет, сообщает издание BOB.

Издание отмечает, что смерть Дэвида подтвердил его брат. Актер скончался 6 марта — за двое суток до своего дня рождения.

Причина смерти не называется. Источники издания рассказали, что Дэвид умер во сне. Информацию подтверждает портал The Saxon.

Дэвид и Питер Пол родились 8 марта 1957 года в городе Хартфорд, штат Коннектикут. Со школьных лет они занимались бодибилдингом.

Вместе они играли в фильмах «Варвары», «Думай по-крупному», «Прирожденные убийцы», «Двойные неприятности», «Няньки» и других.