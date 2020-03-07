Общество , 07 мар, 21:29
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Умер актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол
Питер и Дэвид Пол
Американский актер Дэвид Пол, который вместе со своим братом-близнецом Питером сыграл в фильме «Няньки», умер в возрасте 62 лет, сообщает издание BOB.
Издание отмечает, что смерть Дэвида подтвердил его брат. Актер скончался 6 марта — за двое суток до своего дня рождения.
Причина смерти не называется. Источники издания рассказали, что Дэвид умер во сне. Информацию подтверждает портал The Saxon.
Дэвид и Питер Пол родились 8 марта 1957 года в городе Хартфорд, штат Коннектикут. Со школьных лет они занимались бодибилдингом.
Вместе они играли в фильмах «Варвары», «Думай по-крупному», «Прирожденные убийцы», «Двойные неприятности», «Няньки» и других.