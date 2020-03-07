В Сети появился ролик предполагаемой песни Little Big для «Евровидения»

В Сети появилось 15-секундное видео, которое, предположительно, является отрывком новой песни группы Little Big, с которой музыканты выступят на конкурсе «Евровидение-2020» в Нидерландах. Ролик разместил пользователь с ником Sema на YouTube.

«Возможно, это фрагмент песни, с которой Little Big представят Россию на «Евровидении». Стоит ждать официальной информации!» — говорится в описании к ролику.

Согласно размещенному 15-секундному отрывку, песня Little Big будет называться Uno.

PR-менеджер Little Big отказалась от комментариев для РБК. Никто из членов группы не отреагировал на выложенный ролик.