В Совфеде не согласились с оценкой заседания Совбеза ООН как шабаша

Сергей Цеков (Фото: council.gov.ru)

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя РБК заявление главы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте Александра Молохова, заявил, что не стал бы называть заседание Совбеза ООН по вопросу Крыма, как сказал Молохов, «пропагандистским шабашем».

«Я честно говоря не хотел бы характеризовать заседания таким образом, там все-таки и наши представители есть, и союзники», — сказал Цеков.

6 марта в Совбезе ООН состоялось заседание по «формуле Арриа» (то есть неформальное) по теме соблюдения прав человека в Крыму. Как следует из опубликованной российским постпредством стенограммы выступления первого заместителя постоянного представителя Дмитрия Полянского, в ходе заседания среди прочего звучали заявления об оккупации Крыма Россией и о «насильном военизированном воспитании» детей на полуострове. Российские дипломаты возражали таким мнениям.

«Я бы мог сказать о том, что позиция Великобритании и США — она примитивна из-за полного незнания того, что происходит в Крыму, — заявил РБК Цеков. — Хотя я в этом сомневаюсь, думаю, их службы знают какая ситуация в Крыму, что там нет никакого преследования и никаких нарушений прав человека нет, что регион успешно развивается, преодолевая все те проблемы, которые были у него после нахождения в составе Украины. Но в их интересах не признавать реальности. Это свидетельствует о непрекращающейся антироссийской политике этих двух государств».

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил РБК, что его «забавит» позиция представителей западных стран. «Крым вошел в состав России, и вот то, что пытаются сделать некоторые лидеры других стран, постоянно возвращая нас к «теме Крыма», призывая «освободить» его и отказаться от региона, — все это забавит. Там нет предмета для разговора», — сказал он.