В Афганистане на мероприятии с премьер-министром произошла стрельба

Абдулла Абдулла (Фото: Paula Bronstein / Getty Images)

Неизвестные открыли огонь в Кабуле на памятном мероприятии с участием премьер-министра Афганистана Абдуллы Абдуллы. Об этом сообщает местный телеканал Tolo News.

Мероприятие, где помимо премьер-министра страны присутствовали экс-президент Афганистана Хамид Карзай и бывший вице-президент Мохаммад Карим Халили, было посвященном годовщине смерти лидера партии «Хизб-э Вахдат» Али Мазари, убитого талибами в 1995 году. Никто из них не пострадал, политики успешно покинули опасную зону.

Нападавшие открыли стрельбу из строящегося здания, в 11.20 по местному времени (09.50 мск), во время выступления Халили. В результате стрельбы были ранены не менее 18 человек, 2 погибли, уточняет Reuters.

Ответственность за нападение пока никто не взял.

Движение «Талибан» (запрещенная в России организация) заявило о непричастности своих боевиков к инциденту, сообщает Tolo News.