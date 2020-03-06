СМИ сообщили о найденных в Москве телах украинских шахматистов

Следователи начали проверку после того, как в квартире в Москве нашли тела девушки и молодого человека. Об этом сообщается на сайте столичного главка СКР.

Тела мужчины 1993 года рождения и девушки 2001 года рождения обнаружили в квартире дома, расположенного на улице Кастанаевской. Во время их осмотра правоохранители не нашли следов насильственной смерти. Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы.

РЕН ТВ сообщает, что погибла 18-летняя шахматистка, которая значится в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). По данным источника ТАСС, погибшей девушкой оказалась профессиональная шахматистка из Украины Александра Вернигора. «По предварительной информации, она и ее приятель погибли от веселящего газа, на их головах были надеты пакеты», — отметил собеседник агентства.

Информацию подтверждает Telegram-канал Mash. Канал пишет, что второй погибший — 27-летний украинский шахматист Станислав Богданович. Об этом также сообщает РЕН ТВ.

Богданович стал чемпионом Украины по быстрым шахматам в 2013 году, а в 2017 году получил звание гроссмейстера.