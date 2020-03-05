В ЕМГ ответили на информацию об увольнении сотрудников за симптомы ОРВИ

В пресс-службе «Европейской медиа группы» РБК опровергли появившуюся ранее в СМИ информацию о возможном увольнении сотрудников, которые будут приходить на работу с симптомами ОРВИ.

«Про то, что пригрозили увольнением — это неправда. Посмотрите в приказе, там же нет угрозы увольнением, там написано, что сотрудникам, которые нарушат приказ — грозит дисциплинарная и различная другая ответственность», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что такая мера как увольнение действительно содержится в приказе «ЕМГ», распространенным СМИ, однако она возможна только в том случае, если сотрудник намеренно будет заражать своих коллег, что подразумевает также и уголовную ответственность в случае, если это повлечет тяжкий вред здоровью.

«Юридическое лицо не может же угрожать уголовной ответственностью, мы же не суд. Это широкая формулировка, которая предупреждает сотрудника о том, что если он появляется на работе не очень здоровыми, то они несут ответственность», — добавили в пресс-службе.



Ранее интернет-издание «Подъем» распространило скриншот приказа о мерах профилактики гриппа и прочих респираторных инфекций за подписью генерального директора Романа Емельянова. В приказе содержалась информация о том, что сотрудники с симптомами ОРВИ смогут вернуться к выполнению своих обязанностей только после полного выздоровления.