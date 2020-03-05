Свердловский губернатор поддержал салют в честь годовщины смерти Сталина

Евгений Куйвашев (Фото: dip.gubernator96 / Facebook)

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал «смелым» решение местных жителей устроить салют по случаю 67-летия со дня смерти Иосифа Сталина.

«Поступок жителей Екатеринбурга смелый и откровенный. Это четкое проявление позиции. А я уважаю и поддерживаю тех, кто не боится открыто озвучить свое мнение, тем более по вопросу, который регулярно вызывает ожесточенные споры», — написал он в своем Instagram.

Куйвашев пояснил, что личность Сталина является одной из самых спорных в российской истории. Так, одни считают, что он привел страну к победе в Великой Отечественной войне и впоследствии к созданию атомной бомбы. Однако другие, по его словам, не могут простить ему массовые репрессии, которые коснулись большей части семей, в том числе и семьи Куйвашева.

О том, что в Екатеринбурге состоялся салют в честь годовщины смерти вождя, ранее писали местные СМИ. Однако, по данным портала E1.RU, на салют пришли посмотреть не более 50 человек и длился он около пяти минут.

Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года в своей официальной резиденции — Ближней даче — в результате кровоизлияния в мозг.