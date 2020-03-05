Лукашенко наградил Матвиенко орденом Франциска Скорины

Валентина Матвиенко и Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил председателя Совфеда России Валентину Матвиенко орденом Франциска Скорины в ходе встречи во Дворце Независимости в Минске. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Согласно сообщению, Матвиенко вручили награду за личный вклад в укрепление двусторонних российско-белорусских отношений и развитие сотрудничества между странами.

«Вы знаете, что вы нам самый близкий, родной человек. Хочу воспользоваться случаем вашего визита и заслуженную награду вручить», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что хотел вручить награду одновременно торжественно и по-родному, поэтому награждение прошло у него в кабинете. «В кабинете я не вручаю никому награды, кроме своих людей», — пояснил глава государства.

Помимо ордена Лукашенко подарил ей букет белорусских цветов, икону Валентины Минской и книгу «Смак беларускай кухнi» («Вкус белорусской кухни») в связи с кулинарным увлечением Матвиенко.