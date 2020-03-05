Российский создатель роботов назвал ложью сообщение об иске Шварценеггера

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Российская компания «Промобот», которая создает человекоподобных роботов, опровергла информацию издания TMZ о том, что иск к ней подал Арнольд Шварценеггер.

По словам менеджера по связям с общественностью «Промобот» Дарьи Вахтеевой, информация об иске является неправдой, никаких исков компания не получала. Она отметила, что «Промобот» уже несколько месяцев ведет переговоры об использовании внешности.

Также Вахтеева назвала самостоятельным предположением СМИ, что продемонстрированный на выставке игрушек в Нью-Йорке андроид является копией Арнольда Шварценеггера. «Мы не заявляли об этом публично ни на одном официальном ресурсе, даже внутри компании. Робот никак не использовался в коммерческих целях — мы не продавали данного робота и никак не использовали привязку к бренду актера для коммерческого продвижения», — сказала она.

Вахтеева не согласилась с тем, что голос робота имитирует голос Арнольда Шварценеггера. «Это неправда: робот говорит с помощью синтеза речи, разработанного компанией IVONA Software», — добавила она.

Ранее портал TMZ сообщил, что Шварценеггер подал в суд на «Промобот», посчитав, что создатели робота незаконно использовали его внешность для раскручивания бренда. Теперь он, по словам авторов материала, хочет получить $10 млн в качестве компенсации и добиться утилизации робота.