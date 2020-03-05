Экс-генсек ООН Хавьер Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет

Хавьер Перес де Куэльяр (Фото: Hulton Archive / Getty Images)

Бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) и известный перуанский дипломат Хавьер Перес де Куэльяр умер на 101 году жизни. Об этом сообщает перуанское агентство Andina со ссылкой на заявление сына экс-генсека Франсиско Переса де Куэльяра.

Причины смерти дипломата он не назвал. Бывшего генсека похоронят в субботу, 7 марта, на кладбище Presbítero Maestro в Лиме.

Хавьер Перес де Куэльяр родился 19 января 1920 года в Лиме. С 1940 года работал в перуанском министерстве иностранных дел, а также в посольствах Перу во Франции, Великобритании, Боливии, Бразилии, Швейцарии. В период с 1969 по 1971 годы занимал должность посла Перу в СССР. В 1982 году Перес де Куэльяр занял пост генерального секретаря ООН. На этой должности он проработал два срока.