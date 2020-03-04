Новак и генсек ОПЕК обменялись «приветствием ногами»

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Глава Минэнерго России Александр Новак и генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо обменялись «приветствием ногами» перед началом заседания мониторингового комитета ОПЕК+. Двое высокопоставленных чиновников в шутку соприкоснулись правыми ногами — такой жест все чаще используется в качестве альтернативы рукопожатию на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Однако в то же время ОПЕК разместила на своей странице в сети Twitter фото со встречи Новака с Баркиндо, на котором глава Минэнерго России и генсек ОПЕК обмениваются рукопожатием.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в Австрии, в столице которой расположена штаб-квартира ОПЕК, зафиксировано 24 случая заражения COVID-19. Ранее ОПЕК разместила для участников встречи памятку, в которой указала на необходимость соблюдать меры гигиены, а также избегать слишком близких контактов, в частности, рекомендовалось не приближаться к другим людям ближе, чем на метр.