Германия передаст России данные о советских военнопленных

Советские военнопленные у ворот концентрационного лагеря Воббелин (Фото: Keystone / Getty Images)

Германия планирует в апреле передать России данные о тысячах советских военнопленных, которые находились в немецких концлагерях в годы Второй мировой войны. Об этом сообщил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр, передает «РИА Новости».

«Это внесет свой вклад в прояснение судеб этих людей, а также внесет вклад в примирение», — заявил посол. По его словам, соглашение о передаче данных о военнопленных было подписано Россией и Германией осенью прошлого года в Берлине.

В сентябре 2019 года «Коммерсантъ» со ссылкой на директора Российского государственного военного архива (РГВА) Владимира Тарасова сообщал, что в рамках совместного с Германией проекта «Советские и немецкие военнопленные и интернированные» будет обнародована информация о примерно 500 тыс. военнопленных. По данным Генштаба Вооруженных сил России, во время Великой Отечественной войны в плен попали более 4,5 млн советских солдат.