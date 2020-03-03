Минфин отменил размещение ОФЗ из-за повышенной волатильности на рынке

Министерство финансов РФ (Фото: Антон Белицкий / Global Look Press)

Министерство финансов объявило об отмене запланированного на 4 марта аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). В ведомстве пояснили, что решение принято из-за повышенной волатильности на финансовых рынках.

Целью отмены аукциона ОФЗ в сообщении Минфина названо «содействие процессу стабилизации рыночной ситуации».

Следующий аукцион запланирован на 11 марта. Предыдущий аукцион по размещению ОФЗ был проведен Минфином 26 февраля. Объем спроса составил 13,3 млрд руб., объем размещения — 9,08 млрд руб.

По итогам семи аукционных дней 2020 года Минфин разместил гособлигации на общую сумму 501,3 млрд руб. при плане привлечения в первом квартале 600 млрд руб.