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Умер Герой СССР Михаил Булатов

Михаил Булатов (Фото: Моя Война Цикл фильмов / Youtube)

Герой Советского Союза Михаил Булатов умер на 96-м году жизни, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Михаил Алексеевич был гордостью области, настоящим патриотом, сделавшим все для того, чтобы передать любовь к Родине молодому поколению», — отметил он.

Булатов родился в 1924 году в Челябинской области, в Орловском пехотном училище получил специальность сапера. В годы Великой Отечественной войны он служил в саперном подразделении 235-й стрелковой дивизии 43-й армии Третьего Белорусского фронта, которое принимало участие в боях на Курской дуге. Также Булатов участвовал в Белорусской и Кенигсбергской операциях.

Звание Героя Советского Союза ему присвоили в 1945 году.

Теги: ветеран, Курская область, смерть
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