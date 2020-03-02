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Общество ,  
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Группу сотрудников ДПС задержали на Кубани за взятки

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В Краснодарском крае пресекли деятельность преступного сообщества, в которое входили сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Уголовное дело завели в том числе против командира отдельного взвода ДПС по Успенскому району Сергея Бочкарева, подчиненных ему инспекторов Максима Максимова, Дмитрия Плехова, Сиртакия Тосунова, Евгения Акимова, начальника отдела экономической безопасности и противодействию коррупции по Успенскому району Михаила Баканова, а также бывшего оперативника Романа Гриненко. Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК (преступное сообщество) и ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

Согласно данным следствия, с 2016 по 2020 год подозреваемые получали взятки за непривлечение к ответственности лиц, совершивших уголовно наказуемые действия и административные правонарушения. Кроме того, следствие утверждает, что в обмен на денежные средства подозреваемые обеспечивали беспрепятственный проезд через стационарный пост ДПС автомобилей, незаконно перевозящих товары и спиртосодержащую продукцию.

СК сообщает, что в рамках уголовного дела были проведены 49 обысков в домах и служебных помещениях подозреваемых. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства преступления, а также ведет работу по выявлению других участников преступного сообщества. Следователи намерены просить суд заключить подозреваемых под стражу.

Теги: Кубань, МВД, преступное сообщество
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