Полиция ответила на сообщения об уехавшем с ребенком таксисте в Мытищах

Фото: АГН «Москва»

Девятилетний ребенок ушел гулять после того, как водитель такси высадил его в Мытищах. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, комментируя сообщения СМИ о том, что таксист уехал со спящим мальчиком в неизвестном направлении.

В пресс-службе пояснили, что в дежурную часть Мытищ поступила информация от местного жителя, который рассказал, что, будучи в Москве, посадил детей в такси и отправил их домой в деревню Грибки (городской округ Мытищи).

«После чего выяснилось, что младший, 9-летний, сын по адресу не вернулся. Позднее мужчина позвонил в отдел полиции и сообщил, что дети приехали домой, после чего ребенок вышел погулять», — сообщили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что впоследствии мальчика нашли, в отношении несовершеннолетних никаких противоправных действий не совершалось.

Ранее агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что водитель такси подвез пассажиров в Мытищи, высадил их и уехал со спящим ребенком в неизвестном направлении.