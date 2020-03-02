Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев

Владимир Шуралев (Фото: spravedlivo.ru)

Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни. Об этом РБК сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин. По его словам, Шуралева сбила машина около дома.

«Произошло это вчера вечером, 1 марта. А скончался [2 марта] в 7 утра в НИИ им. Склифосовского», — рассказал он.

Шуралев будет похоронен на военном мемориальном кладбище в Мытищах. Информации о дате похорон на данный момент нет.

Владимир Шуралев — советский военачальник, генерал армии. Он родился в городе Коврове Владимирской области. С 1990 по 1991 год занимал пост заместителя министра обороны СССР. После ухода с военной службы был ведущим аналитиком управления генеральных инспекторов Минобороны.