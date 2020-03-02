В Екатеринбурге ранили фигуранта дела о землях певца Александра Новикова

Иван Обухов (Фото: «Комсомольская Правда»)

В Екатеринбурге напали на экс-директора овощебазы №4 Ивана Обухова, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. «[Обухов получил] два касательных ранения из пистолета в голову и одно проникающее в левую ногу», — заявил источник. По его словам, мужчину доставили в городскую больницу №24, угрозы для его жизни нет.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил РБК факт инцидента, не уточнив личность пострадавшего. «По предварительным данным, на улице встретились две компании, в одной из которых была женщина. По некоторым сведениям, участники конфликта были в нетрезвом состоянии», — отметил он.

По его словам, причиной конфликта могла стать «словесная перепалка». «Обе стороны представителями МВД опрошены, один из фигурантов имеет судимость за мошенничество», — рассказал Горелых.

Госпитализация раненому не потребовалась, после оказания медицинской помощи в больнице он был отпущен. «По одной из версий, применялось травматическое оружие, точно на этот вопрос ответит экспертиза. По итогам начавшей проверки будет принято процессуальное решение», — добавил Горелых.

Как сообщает 66.RU, информация о ранении бизнесмена Ивана Обухова пришла корреспонденту издания с номера самого Обухова. По данным источника Ura.ru, нападение на Обухова произошло в час ночи на улице Рощинская.