Эксперты назвали регионы с самой большой долей просроченных кредитов

Больше всего просроченных кредитов в России на начало 2020 года зафиксировано в республиках Северного Кавказа. Об этом говорят результаты исследования «РИА Новости».

Агентство провело анализ российских регионов и составило их рейтинг по доле кредитов с задолженностью. В исследовании эксперты опирались на данные Центробанка и Росстата.

Самая худшая платежная дисциплина наблюдается в Ингушетии — там доля просрочек составляет 13,11% от всего количества кредитов населения. На предпоследнем месте Карачаев-Черкессия (9,11%), а третью с конца строчку занимает Северная Осетия (6,79%).

Лучше всего платят по кредитам в Севастополе — там доля просроченной задолженности составляет всего 1,35%. На втором месте Ненецкий автономный округ с показателем в 1,66%. Замыкает тройку самых дисциплинированных плательщиков Республика Крым (2,09%).

Москва находится в середине рейтинга — на 49-м месте. За год доля просроченных кредитов в столице уменьшилась на 1% и составила 4,16%. Санкт-Петербург расположился на восьмой строчке — здесь должников 2,84% от общего числа заемщиков.