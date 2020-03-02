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Эксперты назвали регионы с самой большой долей просроченных кредитов

Больше всего просроченных кредитов в России на начало 2020 года зафиксировано в республиках Северного Кавказа. Об этом говорят результаты исследования «РИА Новости».

Агентство провело анализ российских регионов и составило их рейтинг по доле кредитов с задолженностью. В исследовании эксперты опирались на данные Центробанка и Росстата.

Самая худшая платежная дисциплина наблюдается в Ингушетии — там доля просрочек составляет 13,11% от всего количества кредитов населения. На предпоследнем месте Карачаев-Черкессия (9,11%), а третью с конца строчку занимает Северная Осетия (6,79%).

Лучше всего платят по кредитам в Севастополе — там доля просроченной задолженности составляет всего 1,35%. На втором месте Ненецкий автономный округ с показателем в 1,66%. Замыкает тройку самых дисциплинированных плательщиков Республика Крым (2,09%).

Москва находится в середине рейтинга — на 49-м месте. За год доля просроченных кредитов в столице уменьшилась на 1% и составила 4,16%. Санкт-Петербург расположился на восьмой строчке — здесь должников 2,84% от общего числа заемщиков.

Ранее в февраля Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отметило, что уровень «кредитного здоровья» россиян вернулся к докризисным показателям декабря 2014 года.

«Кредитное здоровье» показывает долю «плохих» заемщиков по отношению к общему числу выданных кредитов. «Плохим» банки считают заем, просрочка по которому составила более 60 дней за полгода.

По данным НБКИ, в конце 2019 года число «плохих» заемщиков сократилось до 13,35% (-1,71 п.п.)

Теги: регионы, кредиты, задолженность
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«Кредитное здоровье» россиян вернулось к докризисному уровню
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ЦБ впервые раскрыл долю микрозаймов самых закредитованных россиян
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