Из-за гибели отца и дочери в Подмосковье СК завел уголовное дело

Следователи подмосковного Ногинска возбудили уголовное дело в связи с гибелью мужчины и девочки на соревнованиях внедорожников. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Смертельный инцидент произошел 1 марта в деревне Марьино. Когда во время мероприятия с участием внедорожников, один из автомобилей застрял, его начали буксировать с помощью лебедки. Трос оборвался и задел проходившего мимо мужчину и его трехлетнюю дочь. Они умерли на месте.

Следователи завели дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас допрашиваются организаторы мероприятия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как пишет «РИА Новости», в Марьино проходила «Внедорожная Масленица». Мужчина с дочерью остановился, чтобы помочь вытащить застрявший автомобиль.