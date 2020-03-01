В Москве избили двух блогеров

В Москве избили избили блогеров Дмитрия Городецкого и Андрея Петрова. Их доставили в больницу, сообщает РЕН ТВ.

Петров рассказал телеканалу, что на них напал сосед, которому не понравилась громкая музыка. По его словам, сосед также вызвал полицию. Блогер отметил, что он с другом ждал правоохранителей, и в это время мужчина схватил его за руку и не отпускал.

«Спустя три-четыре попытки вырваться, я пшикаю ему в лицо баллончиком. И он в ярости бросается на моего друга, избивает его», — сказал он. Блогеры получили ушибы и синяки. Петров отметил, что они планируют подать на соседа заявление в полицию.

На своей странице в Instagram Городецкий подтвердил, что его избили, и выложил фотографию, на которой видны полученные синяки. Блогер заявил, что на него напал писатель и журналист Арслан Хасавов, сын адвоката бывшего главы правительства Дагестана Дагира Хасавова, которого в сентябре 2019 года арестовали по обвинению по ст. ч. 4 ст. 309 УК («подкуп или принуждение к даче показаний или уклонение от дачи показаний») и по ч. 1 ст. 294 УК («воспрепятствование правосудию».

«Сбив меня с ног, он душил меня одной рукой, а другой бил изо всех сил по голове», — сказал Городецкий, отметив, что позже напишет о подробностях случившегося.