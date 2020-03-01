Путин отменил спецразрешения для перевозки опасных грузов

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин внес изменения в закон об автомобильных перевозках, который отменил необходимость получения специального разрешения для транспортировки опасных грузов. Закон о внесении изменений опубликован на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что речь идет о грузах, которые имеют отношение к особо важным государственным и оборонным нуждам. Специальное разрешение не потребуется для транспортировки вооружений, военной техники и имущества.

В пояснительной записке к законопроекту уточнялось, что инициатива позволит исключить доступ лиц, у которых нет допуска к государственной тайне, к секретной информации о перемещении грузов. Кроме того, инициатива повысит оперативность переброски опасных грузов, отмечалось в документе.

Внесение изменений в закон о перевозках Совфед одобрил 26 февраля.