СК начал проверку после смерти семейной пары в Москве

Фото: Олег Яковлев / РБК

Следователи начали проверку, после того как в квартире на Большой Филевской улице в Москве нашли тела семейной пары. Об этом сообщается на сайте столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, 29 февраля в квартире обнаружили тела мужчины и женщины 1986 и 1987 годов рождения. Во время их осмотра правоохранительные органы не нашли признаков насильственной смерти. Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы.

РЕН ТВ, не раскрывая источника информации, сообщило, что следов насильственной смерти на телах нет.