Появились фото сожжения моста в Никола-Ленивце в честь Масленицы

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области в честь Масленицы 29 февраля сожгли деревянный мост высотой 20 м. Об этом сообщается на странице арт-парка в Instagram.

Мост создали по итогам Международного открытого конкурса, уточняется на сайте мероприятия. Его строительство начали в конце декабря из соломы, сухостоя и деревянного строительного мусора. Длина моста составляла 66 м, высота — 20 м.

https://www.instagram.com/p/B9HX0qxK8z4/

«Идея с сожжением моста простая и емкая, соответствующая одновременно и духу места, его вневременному, медитативному характеру, и духу нашего времени — беспокойному, переменчивому и в то же время интересному», — рассказал партнер бюро — создателя проекта Петр Советников. По его словам, авторы хотели создать «простой, но многослойный» образ, который мог бы стать «метафорой происходящих в мире перемен».

Сжигание арт-объектов в Никола-Ленивце проходит на Масленицу ежегодно с 2001 года. За это время в арт-парке уже сжигали «пирамиду», «медиабашню», «Бастилию» и «Жар-птицу».