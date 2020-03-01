В Австралии зарегистрировали первую смерть от коронавируса

В Австралии от новой коронавирусной инфекции умер первый человек, сообщил Reuters со ссылкой на представителя Минздрава страны Эндрю Робертсона.

Речь идет о 78-летнем мужчине, эвакуированном с круизного лайнера Diamond Princess. Пациент умер в больнице города Перт на юго-западе Австралии, где он находился на карантине.

По словам Робертсона, супруга покойного также заразилась коронавирусом. Сейчас она находится в стабильном состоянии.

Diamond Princess встал на карантин у берегов Японии после того, как у одного из пассажиров, высадившихся в Гонконге, выявили новый коронавирус. На судне находились почти 3,7 тыс. человек из разных стран, и в результате заболевание диагностировали у более чем 500 из них.

По последним данным Минздрава Австралии, новым коронавирусом в стране, помимо скончавшегося мужчины, заразились 24 человека, в том числе девять из них — это эвакуированные с лайнера.