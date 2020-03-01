Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 февраля
USD ЦБ: 66,99 (+1,38) Quote, 28 фев, 12:54
Курс евро на 29 февраля
EUR ЦБ: 73,72 (+2,08) Quote, 28 фев, 12:54
В Австралии зарегистрировали первую смерть от коронавируса Общество, 07:25 Ученые нашли связь между стоимостью автомобиля и отношением к пешеходам Общество, 07:00 Клубы КХЛ в борьбе за Кубок Гагарина. Анонс первого раунда плей-офф Спорт, 07:00 Миллиардер Стейер выбыл из предвыборной гонки демократов в США Политика, 06:24 Байден одержал победу на праймериз демократов в Южной Каролине Политика, 06:11 В Вашингтоне из-за коронавируса ввели чрезвычайное положение Общество, 05:43 Глава турецкой партии назвал войну с Сирией ловушкой для страны Политика, 05:16 СМИ узнали о планах инвестора добиться смены гендиректора Twitter Технологии и медиа, 05:06 В Армении выявили первый случай заражения коронавирусом Общество, 04:35 В Таджикистане стартовали парламентские выборы Политика, 04:31 В Москве два человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи Общество, 04:00 Пушков оценил просьбу Эрдогана к Путину «уйти с пути» в Сирии Политика, 03:34 Украинцам ужесточили правила поездок в Россию Политика, 03:09 Число вылечившихся от коронавируса в Китае превысило 41 тыс. человек Общество, 03:01
Вирус из Китая ,  
0 

В Австралии зарегистрировали первую смерть от коронавируса

В Австралии от новой коронавирусной инфекции умер первый человек, сообщил Reuters со ссылкой на представителя Минздрава страны Эндрю Робертсона.

Речь идет о 78-летнем мужчине, эвакуированном с круизного лайнера Diamond Princess. Пациент умер в больнице города Перт на юго-западе Австралии, где он находился на карантине.

По словам Робертсона, супруга покойного также заразилась коронавирусом. Сейчас она находится в стабильном состоянии.

Diamond Princess встал на карантин у берегов Японии после того, как у одного из пассажиров, высадившихся в Гонконге, выявили новый коронавирус. На судне находились почти 3,7 тыс. человек из разных стран, и в результате заболевание диагностировали у более чем 500 из них.

По последним данным Минздрава Австралии, новым коронавирусом в стране, помимо скончавшегося мужчины, заразились 24 человека, в том числе девять из них — это эвакуированные с лайнера. 

Теги: коронавирус, Австралия, эпидемия
Материалы по теме
Двое вывезенных с Diamond Princess австралийцев заболели коронавирусом
Общество
В США зафиксировали первую смерть от коронавируса
Общество
Число вылечившихся от коронавируса в Китае превысило 41 тыс. человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter