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Политика ,  
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В Таджикистане стартовали парламентские выборы

В Таджикистане начались выборы в нижнюю палату парламента, передает «Радио Озоди» (местный филиал «Радио Свобода»).

Из 238 кандидатов граждане выберут 63 депутатов: из них 22 пройдут в нижнюю палату парламента по партийным спискам, 41 — по одномандатным округам, пишет агентство Avesta.

Всего на выборы зарегистрировались более 4,9 млн человек — проголосовать они смогут до 20:00 (18:00 мск) на 3450 участках, открытых в том числе за рубежом.

На выборах в парламент участвуют кандидаты от семи партий — Народной демократической партии, Аграрной партии, Партии экономических реформ, а также Демократической, Коммунистической, Социалистической и Социал-демократической партий. 

Выборы в верхнюю палату парламента состоятся 27 марта.

Теги: парламентские выборы, Таджикистан
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