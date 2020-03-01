В Таджикистане стартовали парламентские выборы

В Таджикистане начались выборы в нижнюю палату парламента, передает «Радио Озоди» (местный филиал «Радио Свобода»).

Из 238 кандидатов граждане выберут 63 депутатов: из них 22 пройдут в нижнюю палату парламента по партийным спискам, 41 — по одномандатным округам, пишет агентство Avesta.

Всего на выборы зарегистрировались более 4,9 млн человек — проголосовать они смогут до 20:00 (18:00 мск) на 3450 участках, открытых в том числе за рубежом.

На выборах в парламент участвуют кандидаты от семи партий — Народной демократической партии, Аграрной партии, Партии экономических реформ, а также Демократической, Коммунистической, Социалистической и Социал-демократической партий.

Выборы в верхнюю палату парламента состоятся 27 марта.