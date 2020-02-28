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В Москве задержали банду аферистов во главе с бывшим актером

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве полицейские задержали банда мошенников во главе с бывшим актером 
сообщается на официальном сайте МВД Медиа.

Злоумышленников подозревают в хищении средств с банковских счетов умерших граждан и присвоении их квартир, рассказали в ведомстве. При этом одним из важных условий аферы являлось то, что все покойные были одинокими и без наследников, добавили в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Задержано шестеро фигурантов.У предполагаемого руководителя группы нашли 20 комплектов документов умерших людей, в том числе их паспорта. Точное количество квартир и денег, которое было похищено аферистами пока неизвестно.

Саму группировку возглавлял бывший актер, который снялся в эпизодических ролях в «нескольких культовых фильмах прошлых лет». Полиция не назвала его имя. 

РБК направил запрос в ГУ МВД.

Теги: новости РБК, криминал, москва, полиция
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