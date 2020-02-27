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Путин поздравил военных с Днем Сил специальных операций

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций. Видеопоздравление размещено на сайте Кремля.

Глава государства отметил отличные военных в службе, четкое выполнение сложнейших боевых задач, надежность и твердость при защите России и ее национальных интересов, безопасности страны и граждан.

Кроме того, Путин выразил слова признательности ветеранам подразделений специального назначения, военных, причастных к созданию российского спецназа, принимавших участие в Афганской войне (1979-1989 годов) и контртеррористической операции на Северном Кавказе и в Сирии. Президент заверил, что кадровому, материально-техническому усилению, повышению боевого потенциала спецназа будет уделаться пристальное внимание.

«В условиях новых, нестандартных вызовов и угроз — это одно из приоритетных направлений развития наших Вооруженных Сил. Желаю вам успехов в службе. Счастья и благополучия вашим семьям, родным и близким», — заключил глава государства.

День Сил специальных операций был учрежден указом президента России от 26 февраля 2015 года.

Теги: Владимир Путин, поздравление, военные, праздник
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