Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 65,61 (+0,09) Quote, 13:00
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 71,65 (+0,4) Quote, 13:00
Счетная палата отвергла претензии Минздрава к методике оценке больниц Общество, 20:14 Глава ВОЗ похвалил Россию за агрессивный ответ на появление коронавируса Общество, 20:10 Перенесшего микроинсульт телеведущего Диброва выписали из больницы Общество, 20:03 Греф подтвердил планы Сбербанка направить на дивиденды половину прибыли Финансы, 19:58 Курс евро впервые за полгода превысил ₽73 Экономика, 19:57 Владимир Путин посетил «московский Диснейленд». Фоторепортаж Общество, 19:56  Закрытый из-за коронавируса отель на Канарах покинут 130 туристов Общество, 19:54 Футболист Тарасов перенес операцию в Италии после перелома Спорт, 19:49 Скончался режиссер Театра на Васильевском Владимир Туманов Общество, 19:28 Крупнейший спутниковый оператор отказался транслировать более 30 каналов Технологии и медиа, 19:22 Спортивный арбитраж назвал сроки проведения слушаний по делу РУСАДА Спорт, 19:22 Греф предложил властям использовать распознавание лиц против коронавируса Общество, 19:22 Сбербанк вслед за ВТБ не поддержал ужесточение требований ЦБ к капиталу Финансы, 19:21 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:06
Общество ,  
0 

Скончался режиссер Театра на Васильевском Владимир Туманов

Владимир Туманов (Фото: sevatumanov / Facebook)

В Санкт-Петербурге на 67-м году жизни скончался главный режиссер Театра на Васильевском Владимир Туманов. Об этом сообщает пресс-служба театра.

«Это невосполнимая утрата для нашего театра, это огромная потеря для всего театрального искусства, во славу которого Владимир Анатольевич трудился многие годы», — говорится в некрологе, опубликованном на сайте театра.

Владимир Туманов работал в театрах России и Литвы, поставил около 30 спектаклей в Вильнюсском театре русской драмы. После возвращения в Россию Туманов стал одним из ведущих режиссеров Петербурга, получил театральные премии «Золотая маска» и «Золотой софит». В 2011 году он стал главным режиссером Театра на Васильевском.

«Здесь он создал уникальную, блистательную коллекцию постановок шедевров русской и зарубежной классики. Его спектакли становились художественными событиями, сочетающими оригинальность трактовки с верностью лучшим традициям русского психологического театра. Все спектакли Владимира Туманова — всегда подлинные истории о безграничном внутреннем мире каждого человека, о тонких душевных гранях, о любви и сложных человеческих чувствах», — сообщили в пресс-службе.

Прощание с Владимиром Тумановым состоится 2 марта в здании театра.

Теги: театр, культура, смерть
Материалы по теме
Умер грузинский режиссер Георгий Шенгелая
Общество
Умер написавший музыку к фильму «Республика ШКИД» композитор Слонимский
Общество
Умер написавший музыку к «Мимино» и «Кин-дза-дза» композитор Гия Канчели
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter