Скончался режиссер Театра на Васильевском Владимир Туманов

Владимир Туманов (Фото: sevatumanov / Facebook)

В Санкт-Петербурге на 67-м году жизни скончался главный режиссер Театра на Васильевском Владимир Туманов. Об этом сообщает пресс-служба театра.

«Это невосполнимая утрата для нашего театра, это огромная потеря для всего театрального искусства, во славу которого Владимир Анатольевич трудился многие годы», — говорится в некрологе, опубликованном на сайте театра.



Владимир Туманов работал в театрах России и Литвы, поставил около 30 спектаклей в Вильнюсском театре русской драмы. После возвращения в Россию Туманов стал одним из ведущих режиссеров Петербурга, получил театральные премии «Золотая маска» и «Золотой софит». В 2011 году он стал главным режиссером Театра на Васильевском.



«Здесь он создал уникальную, блистательную коллекцию постановок шедевров русской и зарубежной классики. Его спектакли становились художественными событиями, сочетающими оригинальность трактовки с верностью лучшим традициям русского психологического театра. Все спектакли Владимира Туманова — всегда подлинные истории о безграничном внутреннем мире каждого человека, о тонких душевных гранях, о любви и сложных человеческих чувствах», — сообщили в пресс-службе.

Прощание с Владимиром Тумановым состоится 2 марта в здании театра.