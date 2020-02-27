Крупнейший производитель пасты в мире построит в России второй завод

Линия производства пасты (Фото: barillagroup.com)

Концерн Barilla, который производит спагетти и другие разновидности пасты, расширит производство в России и инвестирует более €130 млн в производство в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Ступино Квадрат». Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Barilla построит в Ступино первую в Восточной Европе мельницу и второй в России завод по производству пасты. Концерн является крупнейшей компанией по производству пасты в мире, по данным Forbes на 2018 год.

В сообщении говорится, что российский рынок является для концерна «одним из ключевых и быстрорастущих». По словам вице-президента по России и СНГ ООО «Барилла Рус» Михаила Путилина, решающими факторами при принятии решения в пользу именно этой ОЭЗ стали удобная логистика, наличие железнодорожной ветки, а также наличие высококвалифицированных кадров в Ступинском районе.

Если Barilla вложит €130 млн, она станет самым крупным инвестором «Ступино Квадрата», который входит в MR Group, сообщает компания. Всего в особой экономической зоне сейчас действует 27 инвесторов.

Распоряжение о создании ОЭЗ «Ступино Квадрат» было подписано в августе 2015 года занимавшим тогда пост премьер-министра Дмитрием Медведевым. С помощью зоны предполагалось развивать Подмосковье за счет создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций. Общий объем внебюджетных инвестиций должен был составить 6,1 млрд руб.