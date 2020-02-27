Минобороны показало кадры уничтожения боевиков армейским спецназом

Министерство обороны России показало видео, на котором бойцы Сил специальных операций (ССО) ликвидируют боевиков. Запись опубликовало «РИА Новости».

На кадрах видны выстрелы, а также взрыв. Видеосъемка ведется через прицел с прибором ночного видения.

Как пишет «РИА Новости», на записи спецназовцы ведут огонь из снайперских винтовок, а также уничтожают автомобиль террористов выстрелом из гранатомета. Место, время и обстоятельства съемки не сообщаются.