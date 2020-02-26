Юрист сообщил о жалобе в полицию журналистки Маршенкуловой на угрозы

Журналистка и автор Telegram-канала «Женская власть» Залина Маршенкулова написала заявление в полицию из-за поступивших ей угроз об избиении и изнасиловании. Об этом сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Маршенкулова просит провести проверку и возбудить уголовное дело по ч.2 ст.119 УК (угроза убийством) и по.2 ст.128.1 УК (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации). Журналистка также попросила обеспечить защиту ей и ее близким родственникам.

«Ей поступали сообщения с угрозами после того как она заступилась за девушек, снявшихся в клипе Тилля Линдемана, в том числе поступали угрозы убийства», — объяснил в разговоре с РБК Чиков. Кроме того, по словам правозащитника, в интернете распространялись не соответствующие действительности cведения, которые компрометировали честь и достоинство Маршенкуловой. «Были распространены скриншоты цитат, которые она никогда не произносила. Мы попросили произвести проверку, возбудить дело и привлечь виновных к уголовной ответственности», — сказал Чиков.

РБК направил запрос в ГУ МВД по Москве.

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