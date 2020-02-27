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Роскачество нашло следы пестицидов в блинной муке пяти торговых марок

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Эксперты Роскачества в преддверии масленицы исследовали 13 торговых марок мучной смеси для приготовления блинов и блинчиков и обнаружили, что в пяти из них есть следы пестицидов. Об этом говорится в сообщении организации, поступившем в РБК.

Эксперты организации проверили блинную муку торговых марок «Волшебное дерево», «По бабушкиному рецепту», «Печем дома», Garnec, «Предпортовая», «Золотое утро», «Пышечка», «С. Пудовъ», «Распак», «АО «Мелькомбинат № 3», «Аладушкин», «Каждый день» и Makfa. Закупочная стоимость муки, которую брали для исследований, составила от 25 до 165 руб. за упаковку.

«Следовые количества пестицидов» выявили в продукции торговых марок «Печем дома», «Золотое утро», «Пышечка», «Мелькомбинат № 3» и Garnec, сообщает организация.

Кроме того, исследование показало, что у блинов из смеси пяти торговых марок имелся посторонний привкус, а у производителя Makfa специалисты выявили посторонний запах. При этом к самим смесям претензий по органолептике (вкус, цвет, запах) у экспертов не было, а к готовым изделиям были. К блинам из смеси торговых марок «Мелькомбинат № 3» и «Аладушкин» у экспертов возникли замечания по эластичности и прочности.

Тем не менее, вся исследованная блинная мука была признана безопасной. Ни в одной смеси не было выявлено посторонних примесей, вредителей, ГМО, сальмонелл и стафилококка или кишечной палочки, а все исследованные образцы соответствовали действующим техрегламентам.

Теги: Роскачество, Масленица, мука, исследование
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