Депутаты Петербурга выбрали нового детского омбудсмена

Анна Митянина (Фото: gov.spb.ru)

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина стала уполномоченной по правам ребенка по городу, об этом сообщает ТАСС.

Кандидатуру Митяниной поддержали депутаты городского Законодательного собрания. По информации агентства, Митянина одержала победу по итогам второго тура голосования. Она набрала 26 голосов, а ее соперница Юлия Шик — 11, уточняет агентство.

Выступая перед депутатами до начала голосования, при избрании Митянина пообещала сосредоточиться на трех направлениях работы — детском здоровье, безопасности детства и создании для детей Петербурга равных возможностей, передает агентство.

По информации с официального сайта администрации Петербурга, в должности вице-губернатора Митянина курировала социальную и демографическую сферу. В частности, она контролировала деятельность комитета по здравоохранению и управлений социального питания и ветеринарии.

Ранее, с 2009 года пост детского омбудсмена Петербурга занимала Светлана Агапитова. «Фонтанка» поясняет, что место омбудсмена стало вакантным после истечения срока полномочий Агапитовой. Газета отмечает, что по закону должность нельзя занимать более двух сроков подряд.