В Москве ДПС забрала бэтмобиль на штрафстоянку

Машина не соотвестствовала техническим требованиям и не имела права передвигаться по дорогам общего пользования. Ранее ее продавали за 55 млн руб.

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Сотрудники столичной ДПС задержали самодельный автомобиль, копирующий машину Бэтмена из фильма 2016 года «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Об этом сообщает пресс-служба московского главка МВД.

Полицейские остановили машину 22 февраля в районе дома № 5/3 на Кутузовском проспекте. За рулем находился 32-летний житель столицы. Выяснилось, что бэтмобиль был изготовлен вне заводских условий, не имел сертификации и допуска для движения по дорогам общего пользования.

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Кроме того, сотрудники ГИБДД измерили габариты автомобиля и установили, что его размеры превышают допустимые нормы. В итоге бэтмобиль забрали на штрафстоянку.

В отношении водителя машины заведены три административных дела: за нарушение правил движения крупногабаритного транспорта (ст.12.21.1 КоАП РФ); управление ТС, эксплуатация которого запрещена (ст. 12.5 КоАП РФ) и управление незарегистрированным ТС без техосмотра (ст. 12.1 КоАП РФ).