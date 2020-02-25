Врачей в Кабардино-Балкарии уволят после видео с застольем на работе

Руководство Терской районной больницы и поликлиники будет уволено после публикации видео, на котором врачи в рабочее время обедают в одном из кабинетов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарии.

«Произошедшее в поликлинике ЦРБ Терского района совершенно неприемлемо. Уволена заведующая педиатрическим отделением, остальные сотрудницы отделения получили выговоры с занесением в личное дело. По решению Министерства здравоохранения КБР сегодня расторгнут трудовой договор с руководителем Центральной районной больницы Терского района», — заявили в пресс-службе.

Ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором врачи обедают в рабочее время, пока посетители с больными детьми ждут в коридоре. Автор ролика утверждает, что на столе находилась бутылка шампанского, которую врачи спрятали при появлении посетительницы с камерой. Снимавшая девушка заявила, что она ждала приема с ребенком, у которого была высокая температура, но ни один врач не вел прием.

РБК направил запрос в администрацию Терской районной больницы.