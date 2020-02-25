Четыре пешехода пострадали в ДТП в Петербурге

Фото: speterburg.news / VK

В Санкт-Петербурге в результате ДТП с выездом машины на тротуар пострадали четыре человека. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным управления Госавтоинспекции, два автомобиля столкнулись во вторник в 16:48 на пересечении Дунайского проспекта и Купчинской улицы во Фрунзенском районе, после чего один из автомобилей — ВАЗ — выехал на тротуар.

В результате пострадали четыре человека — пешеходы. «Мужчина в тяжелом состоянии, женщина в состоянии средней степени тяжести и двое несовершеннолетних», — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время проводится проверка.