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В РПЦ объяснили установку камер наблюдения в храмах

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Камеры наблюдения в православных храмах устанавливаются с учетом «внутренних установлений» церкви и согласно постановлению правительства. Об этом сообщила руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега), передает «Интерфакс».

По ее словам, устанавливают камеры только в тех помещениях, которые вмещают более 500 человек и где проходят регулярные богослужения. Не планируют устанавливать камеры в алтарях и местах проведения исповеди, уточнила представитель патриархии, добавив, что настоятель храма также может принять решение о временном отключении камер во время церковных обрядов.

Представитель патриархии также отметила, что во многих храмах камеры были размещены ранее. Они были установлены для предотвращения хищений церковного имущества и личных вещей прихожан, пояснила она.

На прошлой неделе информация о предстоящей установке аппаратуры слежения в храмах появилась в изданиях «Тульские новости» и «Новые известия». В публикации «Тульских новостей» со ссылкой на информационный отдел Тульской епархии утверждалось, что в течение двух лет во всех храмах региона установят видеокамеры. Там отметили, что позднее камеры разместят во всех культовых сооружениях на территории России. «Новые известия» отмечали, что камеры появятся «даже в самых отдаленных сельских храмах Тульской епархии, а далее везде».

Очередную установку камер начали в соответствии с постановлением правительства «Об утверждении требований антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций», которое было принято в сентябре 2019 года. Для выполнения мер по защите храмов, согласно постановлению, в организациях созданы комиссии во главе с ее руководителем, которые определяют порядок установки камер и принимают решение об охране объектов подразделениями Росгвардии.  

Теги: РПЦ, камеры
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